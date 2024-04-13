Beyoğlu'nda silah sesleri! Çevreye ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı

Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu Örnektepe Mahallesi, akşam saatlerinde silah sesleri ile yankılandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen 3 şüpheli, saat 19.00 sularında çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 4 YARALI

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı ile ilgili çalışmalar sürüyor.