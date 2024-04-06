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Biber gazı sıkan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de sivil polis ekiplerinin vatandaşları biber gazı sıkarak gözaltına almasıyla ilgili Nevşehir Valiliği polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz gün Kozaklı ilçesinde iddiaya göre sivil polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarını duymadığı için araç sürücüsü yoluna devam edince ilçe merkezinde durdurulan araçtaki şahısları, sivil polis memuru Kürşat M. biber gazı kullanarak gözaltına almak istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın "oruçluyum" demesine rağmen biber gazı sıktıkları anların sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki çekerken; Nevşehir Valiliği de polis hakkında soruşturma başlattı.

Biber gazı sıkan polis hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

"SİREN ÇALMIŞ DUYMADIK"

Polise hiçbir mukavemet göstermediklerini ve biber gazı kullanılarak zorla gözaltına alındıklarını iddia eden Adem Yalçın; "Biz ilçede çatı işi yapıyorduk. İftar nedeniyle işi bıraktık ve bir eczaneye uğrayıp evimize gidecektik. İlçe merkezinde arkamızdan bir araç siren çalmış. Biz bu sireni duymadık. İlçe merkezinde eczane sormak için durduğumuz anda sivil bir araç önümüze durdu ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim bir kişi direk araca gelerek hakaretler etmeye başladı. Hiçbir karşılık vermememize ve oruçluyum dememe rağmen yoğun bir şekilde biber gazı kullanarak darp etti. Daha sonra karakola götürdü ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek bizi tekrar bıraktı. Ben de iftar sonrası İlçe Jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Biber gazı sıkan polis hakkında soruşturma başlatıldı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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