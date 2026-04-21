Geçtiğimiz yıl, Fatih’te Hollanda vatandaşı 2 kardeşin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin olayda otopsi raporu çıktı. Otopsi raporunda kardeşlerin otel ilaçlamasında kullanılan alüminyum fosfit nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Aynı ilaç maddesi Fatih’te Böcek ailesinin de ölümüne neden olmuştu.

22 Ağustos 2025'te seyahat için İstanbul’a gelen Hollandalı aile, İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde Fatih’teki otellerine dönmüş, Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf'un (17) isimli kardeşler sabah yataklarında hareketsiz halde bulunmuştu.

Çocukların İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlenmişti. İşletme sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç. gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Söz konusu olayda otopsi raporu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre 2 çocuğun ölüm nedeninin ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfit (fosfin) maddesinden olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Otopsi raporunun çıkmasının ardından gözaltına alınan otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Özbekistan uyruklu Shakhla A, ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve ilaçlamayı yapan çalışan Sezer S'yi (22) tutuklandı.

Hayatını kaybeden Hollandalı kardeşler

‘BÖCEK AİLESİ’ DETAYI

2 kardeşinin ölümüne neden olan maddenin, yine Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle fenalaşan Böcek ailesinin de hayatını kaybetmesine neden olan ilaçlamada kullanılan madde ile aynı olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden Böcek ailesi üyeleri

NELER OLMUŞTU?

Hollandalı aile, 22 Ağustos 2025'te turistik amaçlı geldikleri İstanbul'da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir oteli tercih etmiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb (57) çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine dönmüştü.

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin yaptığı çalışmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlenmişti.

Ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına alınmış, şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

BÖCEK AİLESİNE NE OLMUŞTU?

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelen anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatlarını kaybetmişti. Ailenin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldükleri şüphesi üzerine inceleme başlatılmıştı.

Adli Tıp ön raporunda otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örneklerinin inceleneceği, ailenin konakladığı oteldeki 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı açıklanmıştı.

Son raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin "Böcek ailesinin ölümünde "Alüminyum Fosfit" maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan "Fosfin" gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi" sözlerine yer verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası