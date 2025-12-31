Yoğun kar yağışının devam ettiği Gaziantep’te müşteri gelmeyince esnaf kendine ‘kardan’ müşteri buldu. Bir kuyumcu, kardan gelin yapıp altınlarla süslerken, bir berber de kardan adam yapıp tıraş etti.

Meteoroloji’nin kar uyarısının ardından yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep’te soğuk hava sonrasında sokaklar boş kaldı. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yollar kapandı. Müşteri bulamayan esnaf ise kardan kendine müşteri yaparak ilginç görüntülere imza attı.

KARDAN ADAMI TIRAŞ ETTİ

16 yaşındaki Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Yusuf Yılmaz, kardan adam yaptı. Kardan adamın başına peruk takan Yılmaz, daha sonra "müşterisini" tıraş ederek eğitimini tamamladı.

İşletme sahibi Abdullah Kahramanlı, "Kar nedeniyle müşteri gelmeyince öğrencimiz Yusuf, kardan adam yaparak onun üzerinde tıraş uygulaması yaptı. Kardan adamın başına taktığı peruğu tıraş ederek bugünkü eğitimini tamamladı" diye konuştu.

EN ZENGİN GELİN

Bir kuyumcu da iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Kardan gelinin boynuna bilezikler ve kolyeler taktı. Kardan gelin görenlerin de dikkatini çekti.

