AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Mansur Yavaş ile son 6 aydır görüşemediğini, sahada yürütülen işlerin kasıtlı olarak yavaşlatıldığını ve kendi partisinin meclis üyesi tarafından hedef gösterildiğini anlattı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçiş sürecine ilişkin tartışmaların ardından yaptığı açıklamalarda, istifasının arka planında “birikmiş sorunlar ve iletişim kopukluğu” bulunduğunu söylemişti.

Katıldığı CNN Türk yayınında Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimiyle yaşadığı derin iletişim kopukluğunu ve sahada karşı karşıya kaldığı engellemeleri tek tek anlatan Koç, "Yavaş benimle görüşmedi" dedi.

Koç, belediye başkanları düzeyinde yapılan düzenli toplantıların zaman içinde işlevini yitirdiğini savunarak, “Başlangıçta iletişim kanalları daha açıktı ancak daha sonra özel kalem üzerinden yürüyen sistemde kopukluk yaşandı. Taleplerimizi iletecek bir muhatap bulmakta zorlandık” dedi.

"Birikmiş sorunlar var" demişti: CHP'den AK Parti'ye geçen Levent Koç yaşadıklarını anlattı

"6 AY BENİMLE GÖRÜŞMEDİ"

Başkan Koç, sürece dair şöyle konuştu:

"Biz 2025 yılında, aylık başkanlar toplantısı yapardık, Mansur Başkanımız başkanlığında. Tabi geçen yıl itibariyle başkanımız şöyle bir karar aldı; tamamen başkanları özel kaleme bağladı. Birkaç ay sonra özel kalemimizle maalesef kontağımız kesildi. Derdimizi anlatacak birilerini bulamadık.

Daha sonra başkanımıza mesajlarla iletiyorduk durumlarımızı. Kendisi dönüyordu. Çözüm odaklı en azından birkaç yönlendirme yapabiliyordu. Ama son 5 -6 aydır biz başkanımıza da ulaşamadık. Diğer başkanlar görüşüyordu, ama ben şahsi olarak Haymana Belediye Başkanı olarak maalesef görüşemiyordum. Bu doğrudan şahsımla alakalı bir problem haline geldi"

"Birikmiş sorunlar var" demişti: CHP'den AK Parti'ye geçen Levent Koç yaşadıklarını anlattı

MURAT KURUM'LA GÖRÜŞMESİNİ SORMUŞ

Haymana Belediye Başkanı, Yavaş ile aralarında geçen dikkat çekici bir diyalogu da şu sözlerle paylaştı:

"Geçiş sürecinden üç gün önce kendisini bizzat ziyaret ettim ve 'Başkanım, size neden ulaşamıyorum? Bir kusurumuz mu oldu?' diye sordum. Bana gerekçe olarak, dört gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederken kendisine bilgi vermeyişimi gösterdi. Oysa ben kendisine aylardır ulaşamıyordum, bu durum hafife alınacak bir iletişim kopukluğu değildi."

Mansur Yavaş’ın, gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla gündeme getirdiği "İki gün önce elimi öpmek istedi, AK Parti’ye geçmeyeceğine dair namus sözü verdi" iddialarına da net bir dille cevap veren Koç, "Orada kesinlikle bir namus sözü veya el öpme gibi bir durum söz konusu dahi olmadı. Bana sadece 'Böyle bir geçiş durumu var mı?' diye sordu, ben de o an için netleşmiş bir şey olmadığı için 'Yok' dedim. Ben kararımı son geceye, pazar akşamına kadar ince elenip sık dokuyarak verdim. Amacım, seçim beyannamemizde halkımıza sunduğumuz vaatlerin kalan kısmını da eksiksiz tamamlamaktır" dedi.

"Birikmiş sorunlar var" demişti: CHP'den AK Parti'ye geçen Levent Koç yaşadıklarını anlattı

"KENDİ PARTİMİZ BİZİ HEDEF GÖSTERDİ"

Belediye başkanı olduğu dönemde hem idari hem de saha operasyonlarında sistematik bir mobbinge maruz kaldığını öne süren Levent Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediye Meclisinde, Haymana Belediyesi’ne yapılan yardımların araştırılması için bir önerge verildi. Muhalefet partilerinden beklerken, bu önergenin arkasından maalesef kendi partimiz olan CHP’nin meclis üyesi çıktı. Kendi belediyesini bu şekilde hedef gösteren başka bir meclis üyesi örneği tarihte yoktur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Haymana Şefliği’ne yukarıdan açık bir talimat gitti: 'Haymana Belediyesi’nden gelen talepleri, ilçenin işlerini yavaşlatın.' Tüm köylerine doğal gaz götürdüğümüz ilçemizde yollar perişan haldeyken, vatandaşın hizmet alması sırf siyasi çekişmeler yüzünden kasıtlı olarak geciktirildi. Ekipler en sonunda baskıya dayanamayıp bu talimatı bize itiraf etmek zorunda kaldılar.

"Birikmiş sorunlar var" demişti: CHP'den AK Parti'ye geçen Levent Koç yaşadıklarını anlattı

Başkan tarafından yüzüme bu cümle yüzüme söylendi: "Sahada her işi sen sahipleniyorsun" dedi. Ben de böyle bir şeyin olmadığını söyledim. Yani bizim reklamımızı yapmıyorsun. Sadece kendini ön plana çıkartıyorsun demek istedi. Ama böyle bir şey yok.

12 Eylül 2025 tarihinde Haymana'da çok büyük bir açılış yaptık. Büyük bir konserle. O açılış töreninde tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve İlçe Belediye Başkanlarımızı davet ettik. O açılış süresince de kendisine teşekkür ettik. Ve öyle ki bakın bizim Haymana Belediyesi olarak kendi işlerimiz için harcadığımız para büyükşehirden aldığımızın 3 katından fazla. Ama şu anda Haymana'ya gidin ve sorun. Bu işleri kim yaptı diye sorun. Vatandaş direkt büyükşehir der."

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