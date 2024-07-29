Bodrum'da doktor saldırıya uğradı! Kalbi durdu, yoğun bakıma alındı

Bodrum'da ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen E. S. ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga esnasında fenalaşan Dr. Tezvar'ın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Dr. Tezvar'ın hayati tehlikesi süüryor.

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin başına gelenler gündem oldu.

Olay, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

HASTANE ÖNERİSİ KAVGAYA YOL AÇTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi.

Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi.

DOKTORUN KALBİ DURDU

İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti.

Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü.