Boşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da Oktay D. boşandığı karısının iş yerini basarak dehşet saçtı. Kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan adam kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.
16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için evliliklerine son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.
YARALAYIP KAÇTI
Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.
YAKALANDI
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.
"PİŞMANIM" DESE DE TUTUKLANDI
Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı