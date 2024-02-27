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    • Haberler > Gündem > Boşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı

    Boşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Kadına Şiddet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’da Oktay D. boşandığı karısının iş yerini basarak dehşet saçtı. Kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan adam kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

    16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için evliliklerine son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

    YARALAYIP KAÇTI

    Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

    YAKALANDI

    Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

    Boşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı - 1. Resim

    "PİŞMANIM" DESE DE TUTUKLANDI

    Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Boşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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