Buket Nurşah Tekışık kimdir? Pozları tartışma oluşturdu! Avukat Buket Nurşah Tekışık nereli, kaç yaşında?

Buket Nurşah Tekışık kimdir? Sosyal medya platformlarında Tekışık'ın paylaştığı fotoğraflar gündem oluşturdu. Avukat Buket Nurşah Tekışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" dedi. Bu sözlerden sonra Tekışık günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki Buket Nurşah Tekışık kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Buket Nurşah Tekışık biyografisi...

Buket Nurşah Tekışık kimdir? Buket Nurşah Tekışık'ın savcının odasında yaptığı instagram paylaşımı başına dert açtı. Sosyal medya günün en çok konuşulan pozlarına imza atan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notunu paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlattı. Peki Buket Nurşah Tekışık kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Buket Nurşah Tekışık özgeçmişi...

BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Avukat Buket Nurşah, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi'nde hukuk okudu. Yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapmaya devam ediyor. Tekışık Hukuk ve Danışmanlık bürosunun kurucusu.