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Bursa Osmangazi'de orman yangını! Alevlerle havadan ve karadan mücadele

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vericilerin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi sürüyor. Havaların ısınması ve kuraklık nedeniyle yurdun dört bir yanında yangınlar çıkmaya devam ediyor. Alevler bu kez Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yükseldi. Televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

OSMANGAZİ'DE DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bursa Osmangazi'de orman yangını! Alevlerle havadan ve karadan mücadele - 1. Resim

ALEVLER TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİNİ SARDI

Alevler televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu ormanlık alanı sardı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Osmangazi'de orman yangını! Alevlerle havadan ve karadan mücadele - 2. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor.

Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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