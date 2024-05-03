Bursa'da yollar göle, pazar alanı dereye döndü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, AVM'lerin su giderleri patladı ve pazar alanı suya gömüldü. Pazarda tezgahların üzerine çıkan vatandaşlar, akan suyu izlemekle yetindi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir verdiği uyarı sonrası Bursa'yı sağanak yağış ve dolu vurdu. Etkili olan yağış yüzünden yollar göle döndü.
AVM'lerin otoparklarındaki su giderleri patladı. Su basan otoparklar, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.
TEZGAHLARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR
Ana yollarda araçlar suya gömülü bir şekilde ilerlerken, alt geçitler kısa sürede suyla doldu.
Pazar alanlarından yansıyan görüntüler ise, dereleri aratmadı. Tezgahların üzerine çıkan vatandaşlar, akan suyu izlemekle yetindi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı