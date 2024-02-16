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    Caminin yanında cesedi bulunmuştu! 4 akrabası gözaltında

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Caminin yanında cesedi bulunmuştu! 4 akrabası gözaltında
    Mardin, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mardin’de 4 gün önce caminin yanında başından vurulmuş halde bulunan İdem Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gencin ölümü sonrası 4 akrabası gözaltına alındı.

    12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

    4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede vefat etti.

    4 AKRABASI GÖZALTINDA

    Öte yandan aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
    Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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