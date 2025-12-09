Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan "ORITA" adlı 132 metre boyundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-18" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-20" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.
