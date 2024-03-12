Çanakkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Çanakkale'de, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Biga olarak açıkladı.

Uygulamalarından gelen ilk verilere göre saat 22.59 da gerçekleşen ve merkez üssü Lapseki olan deprem, 3.8 büyüklüğünde ve yerin 13 km derininde gerçekleşti.

AFAD 3,5 DEDİ

Korkutan depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.5 ve merkez üssü ise Biga olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

8 GÜN ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Çanakkale'de bir önceki deprem 4 Mart saat 21.38'de meydana gelmiş merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem büyük korku yaşatmıştı.