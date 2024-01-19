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    Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı.

    Çanakkale&#039;de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

    VALİLİK SAAT VERİP UYARDI

    Açıklamada, bu nedenle yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

    Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı

    MARMARA'YI FIRTINA VURACAK

    Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak Çanakkale genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte fırtınanın etkili olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FırtınaÇanakkale
    Haberler > Gündem > Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı
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