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Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.
VALİLİK SAAT VERİP UYARDI
Açıklamada, bu nedenle yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.
MARMARA'YI FIRTINA VURACAK
Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak Çanakkale genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte fırtınanın etkili olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı