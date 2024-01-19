Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı

19 Ocak 2024 22:28 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 22:35

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

VALİLİK SAAT VERİP UYARDI

Açıklamada, bu nedenle yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

MARMARA'YI FIRTINA VURACAK

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak Çanakkale genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte fırtınanın etkili olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.