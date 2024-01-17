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    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptal

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yarın Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptal
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çanakkale'de yarın fırtına bekleniyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ de fırtına öncesi bazı seferlerini iptal etmeye başladı.

    GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 06.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 08.00'de sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

    Diğer hatlardaki seferlerin tarifede planlandığı şekilde yapılacağı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FırtınaVapur Seferleri
    Haberler > Güncel > Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptal
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