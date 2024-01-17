Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptal

17 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:08

Çanakkale'de yarın fırtına bekleniyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ de fırtına öncesi bazı seferlerini iptal etmeye başladı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 06.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 08.00'de sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Diğer hatlardaki seferlerin tarifede planlandığı şekilde yapılacağı öğrenildi.