Çetenin başı İnegöllü iş kadını 'Hanımağa' çıktı: Suç örgütünde dikkat çeken 'tetikçi' detayı

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-32 operasyonunda onlarca kişi yakalandı. Çetenin 17-25 yaş arasındaki tetikçiler aracılığıyla para vermeyen kişilere silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi. Öte yandan İnegöl'de çetenin faaliyetlerini başlatan kişinin 'Hanımağa' lakaplı iş kadını D.T. olduğu bildirildi.

Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır’da 'Mahzen-32' operasyonu düzenlendi. Çetenin elebaşlığını ise cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi Hakkı Saral’ın yaptığı öğrenildi.

YAŞ KISTASLI 'TETİKÇİ'

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları tespit edildi. Bunun yani sıra Bursa’ya il dışından getirdikleri yaşları 17 ile 25 arasında tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

ALACAK-VERECEK MESELELERİNE MÜDAHALE ETMİŞLER

Bursa’ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak-verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan polis, çeteyi çökertti. Operasyonlarda çetenin elebaşını Hakkı Saral'ın da arasında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

MİLYONLARCA LİRA PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 10 iş yeri ile 34 evde yapılan aramalarda 16 adet tabanca, 56 milyon 434 bin TL değerinde 53 adet çek ve senet, bin 272 adet farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 TL nakit para, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 euro ve 2 tane lüks araç ele geçirildi.

ÇETENİN LİDERİ İŞ KADINI ÇIKTI

İnegöl’de çetenin faaliyetlerini başlatan kişinin ise 41 yaşındaki iş kadını D.T. olduğu öğrenildi.

POLİSLERE ATEŞ AÇMIŞLAR

Kendilerini takip eden polisleri husumetlileri zanneden çete üyelerinin polisle çatıştığı ve bu olaydan kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Emniyete getirilen 27 çete üyesi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.