CHP’li başkanlar Mersin’de toplanacak. Gündemde SGK borçları ve su kesintileri var. SGK’ya en çok borcu olan 10 belediyenin 8’i CHP’li. Başı İzmir, Ankara ve Adana çekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en çok borçlu olan belediyelerde ilk sırayı 18 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı. Belediyelerin SGK’ya toplam prim borçları, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP’ye ait olduğunu da vurgulamıştı. Ancak bakanlığın bu yaklaşımına rağmen borçlu belediyeler tablosunda değişen bir şey olmadı.

İLK SIRADA İZMİR VAR

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir’i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı. Bu belediyeleri 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira ile İstanbul Şişli Belediyesi, 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi takip etti.

