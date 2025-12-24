İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Sudan lideri El Burhan Türkiye'ye geliyor
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan 25 Aralık 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. El Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilmişti.
Gündem 53 dk önce
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
- Ziyarette ikili ilişkiler ele alınacak
- Sudan'daki güncel gelişmeler görüşülecek
- Ülkedeki insani durum görüşülecek
- Bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.
Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan’daki güncel gelişmelerin, ülkedeki insani durumun ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti.
