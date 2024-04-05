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Erdoğan, İhlas Holding Başkanı Mücahid Ören’i kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, İhlas Holding Başkanı Mücahid Ören’i kabul etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti. Dolmabahçe’de gerçekleşen 1 saatlik görüşmede son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde gerçekleşen bir saatlik görüşmede, ekonomi ve seçimlerin yanı sıra iç ve dış gündemin sıcak başlıkları değerlendirildi. Ören, holding ve medya olarak yeni projelerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Medyada Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İHA gibi dev markalara kardeş olarak dijitalde de yeni mecralar oluşturma gayretinde olduklarını belirten Ahmet Mücahid Ören, ayrıca İhlas Holding’in büyüyen faaliyet alanlarıyla ilgili de bilgi verdi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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