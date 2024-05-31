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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bugün Kosova ve Macaristyan liderleri ile görüşen Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Başkent Ankara'da bugün Macaristan ve Kosova liderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
 
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