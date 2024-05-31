Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Başkent Ankara'da bugün Macaristan ve Kosova liderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

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