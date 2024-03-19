Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı Masa göndermesi: Hani liderleri, Meclis'e bile giremediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa liderlerine gönderme yapan Erdoğan "Ne oldu 6'lı Masa? Hani liderleri... Meclis'e girebildiler mi? Ama biz Meclis'teyiz..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı için bir aradayız. Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak şahsıma yüzde 49 oranında oy verdi. Tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha yüksek oy bekliyorduk demek ki mesajlarımızı iletmede eksikliklerimiz oldu. Her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

6'LI MASA'YA TEPKİ

Ne oldu 6'lı Masa? Hani liderleri... Meclis'e girebildiler mi? Ama biz Meclis'teyiz... Masada kim kaldı?

ALANDA 35 BİN KİŞİ VAR

31 Mart'a birlikte yürüyor muyuz? Birlikte miyiz? Mamak 31 Mart'ta destan yazacak, buna inanıyorum. Sandık sonucunu daha fazla insana ulaşmamız gerek şeklinde yorumluyoruz. Eser ve hizmet siyasetini Mamaklı kardeşlerimle 31 Mart'ta zirveye çıkaracağız. Şu anda resmi rakamları aldım, alanda 35 bin Mamaklı var...

Mamak'ın eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Daha önceden akla gecekondular, yokluk yoksulluk gelirdi. Yatırımlarımızla bu tabloya son verdik. Mamak'ın eski görünümünden kurtulması için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Artık büyüyecek yeri kalmamış, kimi ilçelere göre Mamak hala potansiyelli yüksek yerlerin başında geliyor. Mamak bu yarışta giderek öne geçiyor.

"EZER VE HİZMET ZİNCİRİNE YENİ HALKALAR EKLİYORUZ"

Bugün bu eser ve hizmet zincirine yeni halkalar ekliyoruz. 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu projeler arasında havuzlar, millet kıraathaneleri, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri bulunuyor. Belediye ve bakanlıklarımızın yaptığı hizmetleri resmen hizmete alıyoruz. Mamak belediyemizi gönülden tebrik ediyorum. İşçilerimizi kutluyorum. 31 Mart'tan sonra bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten olacağına yürekten inanıyorum.

Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızı başka alanlarda devam ettireceğiz.

"BELEDİYENİN KAPILARINI KİMSEYE KAPATMADIK"

Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. 14-28 Mayıs seçimlerindeki gibi bu seçimde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Bunlar lafa gelince sağda solda ahkam keserler ama insanları etnik kökenine bakarak ayrıştırmadan duramaz. Biz yakın geçmişte Çorum, Maraş olaylarını yaşamış milletiz. Sivas olaylarında provokasyonları yaşamış milletiz.

Kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyordur. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Şehrimizin sorunlarının kör düğüm haline gelmemesi için 31 Mart fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız."