Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Maduro sorusu! Verdiği cevap dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddialarına cevap verdi. Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok." ifadelerini kullandı.
- Erdoğan, partisinin grup toplantısında dünyanın ve bölgenin ciddi tehlikelerle, agresif bir enerji paylaşım rekabetiyle yüzleştiğini belirtti.
- Türkiye'yi bu küresel fırtınadan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kurtaracağını ifade etti.
- Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ABD tarafından esir alınmadan önce Türkiye'ye gitmesi teklif edildiği iddiası soruldu.
- Erdoğan, bu yöndeki haberlerin kendisine ulaşmadığını belirterek iddiayı yalanladı.
- Söz konusu iddia, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından dile getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"Dünyanın ve bölgemizin ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır." ifadelerini kullandı.
MADURO SORUSUNA CEVAP
Erdoğan'a grup toplantısının çıkışında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından esir alınmadan önce kendisine Türkiye'ye gitmesi teklif edildiği iddiası soruldu. Erdoğan soru üzerine "Bize gelen böyle bir haber yok." cevabını verdi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya Türkiye’ye gitmesi için şans verdiğini ama Maduro’nun bunu kabul etmediğini" söylemişti.