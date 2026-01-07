Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddialarına cevap verdi. Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın ve bölgemizin ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Maduro sorusu! Verdiği cevap dikkat çekti

MADURO SORUSUNA CEVAP

Erdoğan'a grup toplantısının çıkışında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından esir alınmadan önce kendisine Türkiye'ye gitmesi teklif edildiği iddiası soruldu. Erdoğan soru üzerine "Bize gelen böyle bir haber yok." cevabını verdi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya Türkiye’ye gitmesi için şans verdiğini ama Maduro’nun bunu kabul etmediğini" söylemişti.

