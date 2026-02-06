Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3. yılı sebebiyle düzenlenen törende "Küllerimizden yeniden doğduk. Türkiyemizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik" dedi. CHP'nin depremzedeleri istismar ettiğini belirten Erdoğan, e bir işin ucundan tuttular ne de ellerini taşın altına koydular. Özel, 4 gündür çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak” 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili Osmaniyeliler, sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, kıymetli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Deprem bölgemiz başta olmak üzere 81 ilimizin tamamına, 86 milyon vatandaşımızın her birine en içten muhabbetlerimi iletiyorum.

Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin 3. senesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden 53 bin 697 vatandaşımızın her birine gani gani rahmet niyaz ediyorum. Deprem şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Aynı gün yaşadığımız 2 büyük deprem sebebiyle kaybettiğimiz bu kardeşlerimizi unutmayacak, hatıralarını kalbimizde daima yaşatacağız.

Tüm depremzedelerimize ve milletimize bugün bir kez daha sabır diliyorum. Rabbim böylesi bir felaketle bizleri bir daha sınamasın.

Şu gerçeği tüm kalbimle paylaşıyorum; bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemeyiz, kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Zaman pek çok şeyin şifasıdır. Ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını, kimi evladını, kimi de yoldaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı, nice hayaller yarım kaldı.

"KARŞIMDA DİRAYETLİ BİR MİLLET GÖRÜYORUM"

Bunlar bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zorlu sınavlardandır. Fakat biz sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Dirayet sahibi Osmaniye'yi görüyorum. Ümitsiz olmayı, yeise kapılmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız. Biz Müslümanız. Acımız tabii ki fazla. Yaşayacağız, yasımızı tabii ki tutacağız ama geleceğe bakmayı da yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olacağız, yaralarını saracağız. Eğilmediğiniz, yıkılmadığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihinin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 11 ilimizde 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin kardeşimiz ise yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. Deprem bölgesindeki 39 binden fazla bina yıkıldı, on binlerce bina ağır hasar aldı. Bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları buldu.

"YARALARIMIZI BERABER SARDIK"

Devlet olarak depremin ilk anından itibaren harekete geçtik. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik görevlilerimiz, hayırseverlerimiz adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Hamdolsun sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaralarımızı beraberce sardık. Küllerimizden yeniden doğduk. Türkiyemizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

"MUHALEFETİN YAPILAMAZ DEDİKLERİ EVLER İŞTE BURADA"

Şurası da endişe vericidir... Biz hayat kurtarmaya, onlara gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyaset rant devşirmeyi amaçlıyordu. Tüm adımlarımıza çamur attılar. Depremzedelerin duygularını istismar etmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Arama kurtarma faaliyetleri, oy rengine yapılıyor dediler... Bunlar bu evleri bitiremez dediler... İşte evler burada! Kardeşlerim bunların bitmez dediği evler burada! Ne bir işin ucundan tuttular ne de ellerini taşın altına koydular. Böyle bir mesele bile bunların gündemine gelmedi. Partizanca davrandılar. E ne oldu? Hevesleri kursaklarında kaldı. Bizim enkaz altında kalmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

İrademizi kırmayı amaçlayan toksik siyasetlerine alet olmadık. Bu işin altından kalkarız dedik, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Özel, 4 gündür çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir icraatın çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP genel başkanı gibi sadece polemik yaparsın. Ona buna sataşıp günü kurtarmaya çalışırsın. Belki biraz mahcup olsa biz de acemiliğine verip bir yere kadar anlayışla karşılarız. Ama bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Verilen emekleri kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var görmüyor... Kulağı var duymuyor...

Bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim... Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız hakikatin yerini alamaz. Siz inkar etseniz de milletim neler yaptığımızı gayet iyi biliyor. İşte eserler, konutlar ortada.

