Terör örgütü PKK unsurlarının Suriye dışına çıkarılmasını ve YPG'nin fiilen sona erdirilmesini öngören anlaşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında yaptığı dikkat çekici açıklama yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran 2015’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen yılların ardından sahada atılan son adımlar, bu mesajın bugün geldiği noktayı gözler önüne serdi.

SURİYE'DE GÜN GÜN NE YAŞANDI?

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında YPG'’nin kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak gecesi başlatılan operasyonla bu noktaların kontrolünü ele geçirmişti.

Ardından Tel Abyad sahasından güneye doğru ilerleyen birlikler, Rakka kırsalındaki YPG unsurlarına yönelik yeni bir harekât başlattı. Bu gelişmeler üzerine örgüt unsurlarının bölgeden geri çekildiği bildirildi.

Sahadaki askeri tablo değişirken, Şam’dan kritik bir siyasi adım geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hükümet ile YPG arasında tam entegrasyonu öngören 14 maddelik bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın en dikkat çeken maddeleri arasında, terör örgütü PKK’nın yönetici ve mensuplarının Suriye dışına çıkarılması ve YPG'nin mevcut askeri-siyasi yapısının sona erdirilmesi yer aldı.

Gelişmeler, Türkiye’nin yıllardır dile getirdiği “Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına izin verilmeyeceği” yönündeki politikanın sahada ve masada karşılık bulduğu şeklinde değerlendirildi. Erdoğan’ın 2015’te yaptığı açıklamanın, bugün gelinen noktada yeniden gündeme gelmesi de bu sürecin sembolik bir yansıması olarak öne çıktı.

