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Haberler > Gündem > DEM Partili belediye başkan adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

DEM Partili belediye başkan adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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DEM Partili belediye başkan adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan’ın oğlu Musa Arslan olduğu ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN ANNESİYMİŞ

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK’lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

DEM Partili belediye başkan adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı - 1. Resim

"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Öldürülen terörist Musa Arslan’ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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