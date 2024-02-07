Depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüş'

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen 11 şehrimizin enkaza dönüştüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde Türkiye yeniden tek yürek oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen afetin etkilediği bütün il ve ilçelerde düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar sessiz yürüyüşlerle geceyi sokaklarda geçirdi.

Dün birçok şehirde hüznün buluşması vardı. Meydanlarda toplanan vatandaşlardan kimisi felaket gecesi yaşadıklarını anlattı kimisi de depremde kaybettikleri için gözyaşı döküp dua etti.

ADIYAMAN

Adıyaman’da depremzedelerin katılımıyla “sessiz yürüyüş” yapıldı. Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, şehrin simgesi olan ve aradan geçen bir seneye rağmen 04.17’i gösteren saat kulesine kadar “Sesimi duyan var mı” “Memleketimi terk etmeyeceğim” yazılı pankartlarla yürüdü, ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17’de şehirdeki bütün camilerden sala okundu. Programda, hayatını kaybedenler için Kur’ân-ı kerim okundu, dualar edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta, yaklaşık 1.400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin önünde anma etkinliği düzenlendi. Bazı depremzedelerin kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla katıldığı etkinlikte saatler 04.17’yi gösterdiğinde dualar okundu. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin enkaz başında yaptıkları “Sesimi duyan var mı” çağrıları tekrarlandı. Yakınlarını kaybedenlerin bu sırada ağladığı gözlendi.

HATAY

Hatay ve Osmaniye’de vatandaşlar, 6 Şubat 2023’teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi. Gruplar hâlinde meydanda toplanan vatandaşlar “deprem nöbeti” tutup kaybettikleri yakınları için dua etti. Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Binlerce Hataylı, depremde kaybettiği yakınlarını Antakya’da sessiz bir yürüyüşle andı. Depremzedeler saat 04.17’de Asi Nehri’ne karanfil ve reyhan bıraktı.

ADANA

Depremlerde 13 binanın yıkılıp, 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da da afetin yıl dönümünde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı. Çukurova’da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın olduğu alanda da anma etkinliği düzenlendi. Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

GAZİANTEP

Gaziantep’te yıkılarak 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat sitesinde depremin yıl dönümü dolayısıyla 04.17’de ölenler için depremzedeler, hafızalarında canlandırdıkları acı olaylar sebebiyle duygusal anlar yaşadı.

ZONGULDAK

Deprem felaketinden etkilenen bölgelerde birçok kişiyi enkazdan kurtaran madenciler, depremin yıl dönümünde Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nın önünde bir araya gelerek yitirilen canları andı.