DOA sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu" dedi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sistemiyle başlatılan çevre seferberliğinde gelinen noktayı duyurdu.

DOA sisteminin 17 günlük verilerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz’dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA’ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı! O kent listenin birinci sırasına oturdu

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EN FAZLA AMBALAJ İSTANBUL'DA TOPLANDI

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla 2 milyon 760 bin 802 ile İstanbul, 1 milyon 332 bin 752 ile Denizli, 1 milyon 260 bin 888 ile Sakarya, 1 milyon 225 bin 795 ile Ankara ve 1 milyon 200 bin 501 ile Bursa oldu.

DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı! O kent listenin birinci sırasına oturdu

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şubat 2025'te pilot il olarak DOA sisteminin hayata geçirildiği Sakarya'da bugüne kadar toplanan ambalaj sayısının 92 milyon 538 bin 888'e yükseldiği belirtildi.

DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı! O kent listenin birinci sırasına oturdu

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