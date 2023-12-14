Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Liste belli oldu... 8 Türk yemeği var
Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Gastronomi camiasının en saygın mecralarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, dünya çapında en iyi 100 yemeği listeledi. En çok beğenilen yemekler içerisinde Türkiye'ye de ait 8 yemek bulunuyor. İşte listenin tamamı...
Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Teste Atlas'ın en iyi 100 yemeği listesi Türk mutfağından da 8 yemek girdi! Listede ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı. İkinci sıraya ise Malezya'dan "Roti canai" yerleşti. Tayland'dan "Phat kaphrao" üçüncü sıranın sahibi oldu. Dördüncü sıranın sahibi ise İtalya'dan "Pizza Napoletana" oldu. Peki dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? İşte tüm detaylar.
DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ İÇERİSİNDE HANGİ TÜRK YEMEKLERİ VAR?
Kullanıcı derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi 100 yemeğinin listesi yayınlandı.
Türk yemeklerinde listeye girenler:
20. Cağ Kebabı
37. İskender Kebap
38. Mantı
60. Döner Kebap
70. Adana Kebap
72. Mercimek Çorbası
77. Hünkar Beğendi
89. Tombik Döner
Özel not: Dünyanın en iyi dana yemekleri içerisinde listenin ilk sırasını ise Çökertme Kebabı aldı. Wiener Schnitzel, Ossobuco alla Milanese, Zürcher Gesehnetzeltes ve Fricando amb moixernonsu geride bırakan Çökertme kebabı ilk sırayı kaptı.
GAZİANTEP İLK 10'DA YER ALIYOR
Dünyanın en iyi yemek yenecek şehirleri listesinde ilk 10'a Gaziantep girdi.
Roma
Bolonya
Napoli
Viyana
Tokyo
Osaka
Honk Kong
Torino
Gaziantep
Bandung