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    Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Liste belli oldu... 8 Türk yemeği var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Liste belli oldu... 8 Türk yemeği var
    Yemek, Liste

    Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Gastronomi camiasının en saygın mecralarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, dünya çapında en iyi 100 yemeği listeledi. En çok beğenilen yemekler içerisinde Türkiye'ye de ait 8 yemek bulunuyor. İşte listenin tamamı...

    Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Teste Atlas'ın en iyi 100 yemeği listesi Türk mutfağından da 8 yemek girdi! Listede ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı. İkinci sıraya ise Malezya'dan "Roti canai" yerleşti. Tayland'dan "Phat kaphrao" üçüncü sıranın sahibi oldu. Dördüncü sıranın sahibi ise İtalya'dan "Pizza Napoletana" oldu. Peki dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? İşte tüm detaylar. 

    DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ İÇERİSİNDE HANGİ TÜRK YEMEKLERİ VAR?

    Kullanıcı derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi 100 yemeğinin listesi yayınlandı.

    Türk yemeklerinde listeye girenler:

    20. Cağ Kebabı
    37. İskender Kebap
    38. Mantı
    60. Döner Kebap
    70. Adana Kebap
    72. Mercimek Çorbası
    77. Hünkar Beğendi
    89. Tombik Döner

    Özel not: Dünyanın en iyi dana yemekleri içerisinde listenin ilk sırasını ise Çökertme Kebabı aldı. Wiener Schnitzel, Ossobuco alla Milanese, Zürcher Gesehnetzeltes ve Fricando amb moixernonsu geride bırakan Çökertme kebabı ilk sırayı kaptı.

    Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Liste belli oldu... 8 Türk yemeği var

    GAZİANTEP İLK 10'DA YER ALIYOR

    Dünyanın en iyi yemek yenecek şehirleri listesinde ilk 10'a Gaziantep girdi.

    Roma
    Bolonya
    Napoli
    Viyana
    Tokyo
    Osaka
    Honk Kong
    Torino
    Gaziantep
    Bandung

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