Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Liste belli oldu... 8 Türk yemeği var

Dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? Teste Atlas'ın en iyi 100 yemeği listesi Türk mutfağından da 8 yemek girdi! Listede ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı. İkinci sıraya ise Malezya'dan "Roti canai" yerleşti. Tayland'dan "Phat kaphrao" üçüncü sıranın sahibi oldu. Dördüncü sıranın sahibi ise İtalya'dan "Pizza Napoletana" oldu. Peki dünyanın en iyi 100 yemeği içerisinde hangi Türk yemekleri var? İşte tüm detaylar.

DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ İÇERİSİNDE HANGİ TÜRK YEMEKLERİ VAR?

Kullanıcı derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi 100 yemeğinin listesi yayınlandı.

Türk yemeklerinde listeye girenler:

20. Cağ Kebabı

37. İskender Kebap

38. Mantı

60. Döner Kebap

70. Adana Kebap

72. Mercimek Çorbası

77. Hünkar Beğendi

89. Tombik Döner

Özel not: Dünyanın en iyi dana yemekleri içerisinde listenin ilk sırasını ise Çökertme Kebabı aldı. Wiener Schnitzel, Ossobuco alla Milanese, Zürcher Gesehnetzeltes ve Fricando amb moixernonsu geride bırakan Çökertme kebabı ilk sırayı kaptı.

GAZİANTEP İLK 10'DA YER ALIYOR

Dünyanın en iyi yemek yenecek şehirleri listesinde ilk 10'a Gaziantep girdi.

Roma

Bolonya

Napoli

Viyana

Tokyo

Osaka

Honk Kong

Torino

Gaziantep

Bandung