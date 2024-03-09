"Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu! Kurum'dan heyecanlandıran vaat

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı. Kurum, "Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, 2024'ü hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "İstanbul, bir bisiklet şehri olacak. Belediye Başkanımız Murat Aydın, bisikletin gelişmesi için çok çaba gösterdi. Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. Spor salonlarımıza davet ediyoruz. Yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

"KURUM BAŞKANIMIZLA İSTANBUL BİR NUMARALI BİSİKLET ŞEHRİ OLACAK"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Spor Ormanı'nın dokuz milyon metrekare yeşil alana sahip olduğunu aktararak, "Murat Kurum başkanımızın Beykoz'a, dünyanın en büyük spor ormanının yapılmasında büyük katkısı oldu. Murat Kurum başkanımızla İstanbul dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacak. Pekala İstanbul bisiklet şehri olunca ne olacak? Sağlık harcamalarında en az üç yüz milyar lira tasarruf edeceğiz. Daha huzurlu olacağız, daha eğlenceli olacağız." şeklinde konuştu.

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da her yaştan bireyin daha sağlıklı, daha güçlü, daha zinde olması için çaba harcadıklarını söyledi. Konuşmaların ardından rekor kırılan 1653 bisiklet, katılımcılara kurayla dağıtıldı. İlk çekilişleri Bakan Bak ve Murat Kurum yaptı.

KURUM: BİSİKLET İSTANBUL'DA ARTIK BİR ULAŞIM ARACI OLACAK

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum “Bu gün hem burada bir araya geldik, hem de ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık. Bu rekoru 1653 bisikletle Türk gençliği kırdı. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz. Scooter park yerleri, elektrikli araçları için park yerlerini yapacağız” dedi.

"SPOR ALANLARI YAPACAĞIZ"

“Mahallelerde spor alanları yapacağız” diyen Kurum, “2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Eğer biz bu tedbirler almazsak İstanbul’umuz ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. Mahallelerde spor alanları yapacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefimiz için İstanbul’un her mahallede spor, yürüyüş yapılan ve bisikletle binilebilen alanlar yapacağız. Her mahallede gelişimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, startup merkezlerimizle, paylaşımlı ofis alanlarıyla ve gençlerimizin iş kurabilmeleri için onlara 100 bin gencimize 100 bin sermaye desteğiyle birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz. Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak’ı sahneye davet eden Kurum, “Bu ülkenin böyle bir Gençlik Spor Bakanı olur da burada gençliği üzer mi? Buradaki 1653 bisikleti sayın bakanımız gençlerimize armağan ediyor. Çekilen kurada arkadaşlarımız numaralarına göre bisikletlerini alacaklar. Biz sizleri çok seviyoruz. Kıymetli bakanımıza birlikte bu mücadeleyi İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesi için her zaman el ele vereceğiz. Gençliğimizle birlikte İstanbul’un spor ve olimpiyat şehri olması için, Türkiye Yüzyılı’nda parlayan İstanbul’u sizlerle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.