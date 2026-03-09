Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Plakası kapalı, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye 497 bin 465 TL ceza kesildi.

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Metal Sanayi Sites bölgesinde denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası kapalı ve abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇTI

Ancak sürücü K.B. 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yeni trafik cezaları ağır geldi! Herkes yeni uygulamadan rahatsız

497 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede sürücüye Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sürücüye trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, trafikte tehlikeli ve kural dışı araç kullanmak, araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak (abartı egzoz), trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması, araç muayenesinin yaptırılmamış olması, koruyucu başlık (kask) kullanmamak maddelerinden toplam 497 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymadı, ehliyetsiz motosiklet kullandı! Yarım milyon ceza kestiler

Öte yandan, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası