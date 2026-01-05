Kapıkule Sınır Kapısı’nda durdurulan bir araçta Avrupa’dan kaçak getirildiği belirlenen 128 el sanatı eseri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, eserlere de el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan şüpheli bir araçta arama yaptı.

Yapılan kontrollerde, Avrupa’dan yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 128 el sanatı eseri ele geçirildi.

Edirne'de kaçakçılara geçit yok! 128 el sanatı eseri ele geçirildi

ESERLERE EL KONULDU

Renkleri, tasarımları ve detaylarıyla dikkat çeken eserlerin koleksiyoncuların ilgisini çekebileceği bildirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen eserler muhafaza altına alındı.

