Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer 3 şüpheliye yönelik ‘siyasal casusluk’ iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 11 Mayıs'ta görülecek.

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve İBB Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla hazırlanan iddianame 25 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

20'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, suç tarihinin 2019 - 2025 yılları arası olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin Gün'den elde edilen dijital materyallerin incelemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan kişiler ve yabancı ülkelere ait istihbarat servisi elemanlarıyla irtibatı olduğunun tespit edildiği ve suç unsuru olabilecek nitelikte çok sayıda görsel bulunduğu belirtildi.

Başsavcılıkça, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan hazırlanan iddianamede, Ümit Deniz Alaçam'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbara yer verildi.

İddianamede, Alaçam'ın ihbarında, şüpheli Gün'ün İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri lehine ajanlık faaliyetinde bulunduğunu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Alaçam'ın ihbarında, Gün'ün farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiğini ve yine Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için kişi ve kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığını belirtmesi üzerine, beyanına başvurulmak üzere savcılığa davet edildiği aktarıldı.

İddianamede, Alaçam'ın, şüpheli Gün'e ait olduğunu söylediği başta cep telefonu olmak üzere çok sayıda dijital materyalleri, kriptolu olduğu değerlendirilen telefonları ve Gün'ün el yazısı ile oluşturulduğu belirlenen defteri teslim etmesi üzerine bunlara el konulduğu ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

