Cansız bedeni 8 gün sonra gölde otomobilinde bulunan Elif Kumal’ın sevgilisinin, akıllı saatinin kaybolduğu ilk gece ‘yüksek nabız’ kaydettiği ortaya çıktı. Enis G.’nin Elif’i farklı bölgede aradığı belirlenirken, Elif’in son aradığı arkadaşı da ifade verdi. Arkadaşı “Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin” diyerek Elif’in telefonu kapattığını belirtti. İşte Elif Kumal olayında yeni detaylar…

Balıkesir’de kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni aracı içinde gölde bulunan Elif Kumal’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı.

Elif Kumal’ın kaybolmasının ardından gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan sevgilisi Enis G.’ye dair incelemede bazı bulgular dikkat çekti. Enis G. sevgilisi Elif Kumal ile kamp sırasında tartıştıklarını, Elif’in tartışma sonrasında otomobiliyle kamptan ayrıldığını söylemişti.

Cansız bedeni bulunan Elif Kumal

AKILLI SAATİ KAYDETTİ: NABZI YÜKSELDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Elif’in arkasından koşarak gittiğini iddia eden Enis G.’nin kolundaki akıllı saatte nabzı yükseldiği öğrenildi. Enis G.’nin bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı tespit edildi. Elif G.'nin aracının su deposu bölgesine hiç gelmediği belirlenirken, Enis G.’nin Elif’i farklı bölgede aradığı ortaya çıktı.

Elif Kumal’ın son sözleri ortaya çıktı! Kaybolmadan dakikalar önce kimi aradı?

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elif Kumal’ın kamp alanını terk ettikten sonra kız arkadaşını aradığı, arkadaşına “Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin” dediği öğrenildi. Otomobil lastiklerinin patlak olan, otomobilinin alt muhafaza parçası göl kenarında bulunan Elif Kumal’ın kaza nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali değerlendiriliyor.

Elif Kumal'ın sevgilisi Enis G.

ARABADA YENİ GÖRÜNTÜ

Daha önce kendi evinden ayrılırken yürürken görüntüleri ortaya çıkan Elif Kumal’ın araba sürerken de bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Kumal’ın son görüntüsü olduğu iddia edilen görüntülerde, cansız bedeninin bulunduğu aracı sürdüğü, kendisini kameraya çeken kişiye el salladığı görülmüştü.

Elif Kumal’ın son sözleri ortaya çıktı! Kaybolmadan dakikalar önce kimi aradı?

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal’ın kaldığı kamp alanını, sevgilisi Enis G. ile yaşadığı tartışma sonrasında terk ettiği iddia edilmiş, genç kadından bir daha haber alınamamıştı. Kamp çevresindeki orman ve göleti tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulmuştu.

Elif Kumal’ın son sözleri ortaya çıktı! Kaybolmadan dakikalar önce kimi aradı?

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. gözaltına alınmıştı. Enis G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri, kayıp ihbarını saatler sonra yapması, ifadesini değiştirmesi şüphe oklarını üzerine çevirmişti.

Elif Kumal’ın son sözleri ortaya çıktı! Kaybolmadan dakikalar önce kimi aradı?

8.GÜNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 8. gününde akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etmiş, araçtan çıkarılan Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Elif Kumal'ın kullandığı ve gölete giren 16 ATB 289 plakalı araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alınmış, üzerinde inceleme ve araştırmalar başlatılmıştı.

Elif Kumal’ın son sözleri ortaya çıktı! Kaybolmadan dakikalar önce kimi aradı?

ÖLÜM SEBEBİ 'SUDA BOĞULMA' ÇIKMIŞTI

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi raporunda Elif Kumal’ın ölüm nedeni boğulma olarak belirtilmişti. Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı ifade edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası