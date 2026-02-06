Kahramanmaraş depreminde 133. saatte enkazdan kurtarılan Narlı ailesi depremin üçüncü yılında kendilerini kurtaran gönüllü ile yeniden buluştu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde enkazdan 133. saatte kurtarılan Narlı ailesi, felaketin üçüncü yılında kendilerini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden buluştu.

9 katlı binanın enkazından çıkarılan baba Derviş Narlı (57), eşi Şule (51) ve kızları Nehir ile Naz (15), kendilerini kurtaran Türkiye Şeker Fabrikaları arama kurtarma gönüllüsü Atilla Külekçi ile bir araya geldi. Narlı, oğlu İsmet’i (22) kaybettiklerini belirterek “40 yakınımızı kaybettik, acımız hâlâ taze. Atilla abi Nehir’e ‘İnşallah yanına geleceğim mutlaka, benim de bir kızım var’ diyordu, söylediklerini hiç unutmadık” dedi.

Enkaz altında başlayan dostluk: Narlı ailesi ile kurtarıcıları yıllar sonra bir arada

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER 6 Şubat depremi hangi yıl oldu? Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler anılıyor

Külekçi ise “Enkazdan gelen sesle umutlar yeşermişti. Önce Nehir’i sonra ailesini kurtarmıştık. Kalbime koydum onları, bir ailemiz daha oldu” ifadelerini kullandı. Buluşmaya UMKE ekipleri de katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası