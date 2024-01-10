Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

10 Ocak 2024 19:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 19:46

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye geçmişte bizi başkalarından üstün kılan hasletlerimizi canlandırarak yeniden kavuşabiliriz. Bilimden ahlaka her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlık vazifelerimiz boyunca hep bu anlayışla hareket ettik.

Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyon bir siyasi parti politikası değil. Bir başka ifadeyle Türkiye Yüzyılı milletin ve devletin ortak hayalidir, ortak programıdır, ortak projesidir. Türkiye Yüzyılının şehirlerimizdeki birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymaklarımızdır. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler Türkiye Yüzyılı'nın temelidir.

Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sancılarla geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu eksiklerin çoğunu gidermiş, ülkemizi en üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik bir eşikteyiz ki ya küresel gelişmişlikte en ön sıraları alacağız ya da tekrar geriye düşmek durumunda kalacağız.

Üstesinden gelinmesi çok zor bir yükün altına girdik. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış herhangi bir esere imza atmamış olanlar hiç birimizi yanıltmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse alaçkça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolara figüranlık yapmak isteyenler hiç eksik olmuyor.

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizim asıl hedeflerimizden uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar inşallah yine başaramayacaklar.

Gören gözler, işiten kulaklar, hakkı dile getiren diller ve hakikati teslime edebilen gönüller için bu anlamlı tablo gerçekten çok büyük bir sorumluluk demektir. Türkiye Yüzyılı işe bu bakış açsını hayatının her alanında gerçekleştireceğimiz adımların ete kemiğe bürünmesi demektir.

Seçimlerin güvenli yapılması şarttır. Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz.