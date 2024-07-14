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Esad’la ilk mesai geri dönüşler için! Ankara’dan mülteci problemine iki aşamalı plan

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esad’la ilk mesai geri dönüşler için! Ankara’dan mülteci problemine iki aşamalı plan

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara, Esad rejiminden can güvenliği ve mülklerin iadesi garantisini alınca milyonlarca sığınmacıyı evine gönderecek.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad’ın görüşme ihtimali her gün kuvvetlenirken, bir yandan da Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin yeni formüller geliştiriliyor.
Edinilen bilgilere göre son olarak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan yeni göç yönetimi çalışması ‘Entegrasyon ve geri dönüşler’ olmak üzere iki aşamalı yürütülüyor. Özellikle uyum politikaları konusunda atılacak adımlar konusunda farklı kesimlerin görüşleri alınıyor.

İŞ DÜNYASI: KALSINLAR

İş dünyası bir süredir, sığınmacıların çalışma ve ikamet izni alarak kayıtlı olarak çalıştırılması konusunda talepte bulunuyordu. Entegrasyon politikalarının devreye alınması durumunda, ilk olarak sığınmacıların kayıtlı olarak iş gücüne katılması konusunda adım atılacak. Bu konuda yasal alt yapı hazırlıkları da başladı. Suriye’ye dönmek istemeyenlerin Türkiye’deki kültürel uyumundan, çalışma, ikamet, dil başta olmak üzere bir çok açıdan entegrasyonunun nasıl sağlanacağı konusunda politikalar geliştirilecek.

DÖNÜŞ İÇİN FORMÜL

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri konusu ise, Esad rejimi ile yapılacak mutabakata bağlı ilerleyecek. Türkiye, 3,5 milyonu bulan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için başından beri, “güvenli dönüşün şartların sağlanması ve can güvenliklerinin garanti edilmesi, Suriye’deki mülklerinin iadesi ve mülkiyet probleminin çözümünü” talep ediyor. Suriye rejiminin bu konuda bir garanti vermesi durumunda, Türkiye’de bulunan sığınmacıların büyük bölümünün ülkelerine gönderilmesi gündeme gelecek. Dönüşleri için de bazı Türkiye ve Suriye’nin bazı teşvik politikalarını uygulamaya alması bekleniyor.

SURİYE: TÜRKİYE İLE 2011 ÖNCESİNE DÖNMELİYİZ

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık tarafından “Türkiye ile normalleşmek iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı. Suriye, ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli. Bunun için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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