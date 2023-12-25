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    Esenler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

    İstanbul Esenler’de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

    Esenler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Esenler'de kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından hedef alınan şahıs saldırıda ağır yaralandı.

    Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1107. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Zeki G.’ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

    Başına isabet eden kurşunla yaralanan Zeki G. yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Zeki G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

    Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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    CinayetEsenler
    Haberler > Gündem > Esenler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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