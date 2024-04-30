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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

14'ÜNÜN İLİŞİĞİ DAHA ÖNCE KESİLMİŞ

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'i mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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