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    • Haberler > Gündem > Fincana tüküren işletmeci kendini böyle savundu: Toz çıkmıyordu ben de üfledim

    Fincana tüküren işletmeci kendini böyle savundu: Toz çıkmıyordu ben de üfledim

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Edirne, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edirne’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve dükkanında fincana tükürdüğü görüntüleriyle gündeme gelen Hacı Zorlu, gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Zorlu, "Fincanı ıslak mendil ile siliyordum. Baktım toz çıkmıyor ben de üfledim ve sildim. Zaten bu fincanlar görsel olarak burada durmaktadır" dedi.

    Edirne’de kahve satışı yapan dükkanda bir kişi, fincanların içine tükürmüş ve bu anlar kameralara yansımıştı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından dükkan mühürlenmişti.

    İŞYERİNİN RUHSATI YOKMUŞ

    Ayrıca, görüntülerin yayılmasının ardından dükkana giden belediyenin zabıta ekipleri, işyerinin ruhsatının olmadığını duyurdu. Edirneli bazı vatandaşlar ise belediyenin denetim yapmadığını gerekçe göstererek yaşanan duruma tepki gösterdi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Öte yandan, Edirne Valiliğinin işletme hakkında adli soruşturma başlatıldığı açıklamasının ardından gözaltına alınan işletmeci Hacı Zorlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletmeci Zorlu, kahve fincanın tükürmediği ve fincanların dekor amaçlı olarak tezgahta durduğunu anlatarak mağdur olduğunu söyledi.

    Fincana tüküren işletmeci kendini böyle savundu: Toz çıkmıyordu ben de üfledim

    "TOZ ÇIKMIYORDU BEN DE ÜFLEDİM"

    Türkiye gündemine oturan Hacı Zorlu, yaklaşık 400 bin lira zarara uğradığı belirterek, “Kahve fincanını ıslak mendil ile siliyordum. Baktım içindeki toz çıkmıyor bende bardağa üfledim ve sildim. Tükürük olayı kesinlikle yoktur. Fincanlarda kahve satışı yapmak kesinlikle yasaktır. Bu fincanlar görsel olarak burada durmaktadır. Kahve fincanlarını kutusundan çıkarıyoruz, paketliyoruz ve gelen müşteriye veriyoruz. Biz bu bardak ile herhangi bir müşteriye kahve sunmuyoruz. Benim bu kahveyi fincanda verebilmem için burada masam, sandalyem olması gerekiyor. Şuanda burada öyle bir şey de yok ve biz burada sadece paket kahve satıyoruz. Ben fincanda kahveyi müşteriye ikram ediyormuşum gibi gösterildi ve bu nedenle burada ben mağdur oldum” dedi.

    Fincana tüküren işletmeci kendini böyle savundu: Toz çıkmıyordu ben de üfledim

    “400 BİN TL ZARARIM VAR"

    Yaşanan olay nedeniyle yaklaşık 400 bin lira zarara uğradığını büyük üzüntü için olduğunu ifade eden işletmeci Zorlu, “Nereden baksanız benim burada yaklaşık 400 bin lira zararım var. Biz karton bardakta tadımlık olarak müşteriye kahveyi sunuyoruz. Müşteri bu kahvenin tadını baktıktan sonra boş karton bardağı burada bulunan mevcut olan çöp kutusuna atıyoruz. Fincanlarda kesinlikle kahve satışımız yoktur. Yani bir insanı harcamak bu kadar kolay mı? Ben bunu demeye çalışıyorum. Ben 1 buçuk aydan beri bu işin mücadelesini veriyorum. Zaten kış ve işlerimiz durgun. Bir Yunan turistin oradan çıkıp garezine, düşmanlığına çektiği görüntü ile ben burada işimden oldum. Yani benim işyerim dağıldı. Şuanda da toparlıyorum ve kapatıyorum” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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