Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı
Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla İstanbul’da yakalanan Fatih Ergin, adli makamlara sevk edilecek. Geçtiğimiz günlerde de aynı suçla gözaltına alınan Ergin, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Gazeteci Fatih Ergin'in sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonları hakkında yaptığı paylaşımının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.
YENİDEN GÖZALTINDA
Yapılan çalışmaların sonrasında Fatih Ergin, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ergin'in "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Öte yandan Ergin, geçtiğimiz günlerde aynı suçla gözaltına alınmış adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
