İstanbul'da taksi sayısı tartışmaları devam ederken, korsan taksi sayısı da giderek artıyor. Korsan taksicilik yapanlar internet siteleri açarak bu işi açıkça yapmaktan da çekinmiyor. Konuyla ilgili vatandaş taksi bulamamaktan, esnaf ise denetimsizlikten şikayetçi. Peki korsan taksiciliğin cezası ne kadar? Yolcuya ceza kesiliyor mu? Detaylar haberimizde...

MAHMUT EKİNCİ - İstanbul'da 2026 itibarıyla toplam taksi sayısı, minibüs ve dolmuştan dönüşenlerle birlikte 20 bin 311 adete ulaştı. 16 milyonluk şehirde yaklaşık 1.000 kişiye 1,16 taksi düşüyor. Bu oranın dünya metropollerinin (Londra, Paris, New York) gerisinde kaldığı rakamlarla ortaya konuyor.

ON BİNLERCESİ YOLLARDA

Ticari taksilerin yanında çeşitli mobil uygulamalar ile birlikte korsan taksicilik yapanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) eski Başkanı Eyüp Aksu, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada megakentte yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu söylemişti.

Gizli kalma dertleri yok! İnternet siteleri bile var... İstanbul trafiğinde sayıları giderek artıyor

İNTERNET SİTESİ AÇAN VAR

Sayıları günden güne artan korsan taksicilerin bazılarının internet sitesi açarak hizmet vermesi ise işi 'Pes' dedirten boyutlara taşıdı.

"KALİTELİ ARAÇ" VAADİ

Korsan taksiciler internet sitesinde 'kaliteli araç, güler yüz, uygun fiyat' gibi cezbedici cümleler kurmaktan çekinmiyor. Hatta bir korsan taksi sitesinde 'Bizi aramadan yolculuğa çıkmayın' gibi iddialı cümle de yer alıyor.

KİLOMETRE BAŞINA 25 TL ALIYORLAR!

Türkiye gazetesi olarak ulaştığımız bir korsan taksici kilometre başına 25 TL aldıklarını, gidilecek mesafe ve ücretli yola göre de fiyatın artış gösterdiğini söyledi. İstanbul'da halihazırda ticari taksiler kilometre başına 43,56 TL kazanıyor. Tabi bu araçlar vergi öderken, korsan taksiler vergi kaçırıyor.

VATANDAŞ 'TAKSİ BULAMIYORUZ' DİYOR

İstanbul'da korsan taksi kullanan vatandaşların ortak cevabı ise "Taksi bulamıyoruz." oluyor. Acil işleri olduğunda ticari taksi bulmakta zorlandıklarını ve bazı ticari taksi şoförlerinin güzergahlarına uymayan yolcuları almaması sebebiyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, korsan taşımacılığı tercih ettiklerini söyleyerek bir nevi suça ortak oluyor.

ESNAF DA DERTLİ

Konuyla ilgili ticari taksicilik yapan Lütfi Yılmaz, denetimlerin yetersiz olduğunu belirterek korsan taksilerle ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Yılmaz, "Biz devletimize vergimizi öderken onlar hem vergi kaçırıyor, hem de bizim ekmeğimizle oynuyorlar" dedi. Bir başka ticari taksi şoförü Ahmet Gülmez ise "Korsan taksiciliğin önüne geçilmesi lazım. Bu emek hırsızlığından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

KORSAN TAKSİCİLİĞİN CEZASI NE?

2026 yılı itibarıyla korsan taşımacılık yapanlara 100.000 TL'ye kadar idari para cezası ve 60 gün araçtan men cezası uygulanıyor. Yolculara da kişi başı 3.870 TL civarında ceza kesiliyor. Cezalar, suçun devamı halinde katlanarak artıyor.

