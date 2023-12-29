GÖKBİLİMCİLER BİR ŞEHİR BÜYÜKLÜĞÜNDE DEDİ! Şeytan Kuyruklu Yıldız patlarsa ne olur? Şeytan Kuyruklu Yıldız ne zaman patlayacak?

29 Aralık 2023 23:29 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 23:29

Dünya'ya hızla yaklaşan Kuyruklu yıldız 12P/Pons-Brooks halk arasında şeytan kuyruklu yıldız olarak biliniyor. Dünyaya yaklaştıkça patlamalar yaşayan şeytan kuyruklu yıldız dünyaya tam yaklaştığında patlayacak mı? Gökbilimcileri uykusuz bıraktıran şeytan kuyruklu yılız, 15 günde bir patlama gerçekleştiriyor. Peki en son ki patlama ne zaman olacak? Şeytan kuyruklu yıldız patladıkça ne oluyor?

ŞEYTAN KUYRUKLU YILDIZ PATLARSA NE OLUR?

Sık sık patlayan şeytan kuyruklu yıldız dünyaya yaklaştıkça ve patlamalarına devam ettikçe bilim insanları tarafından şok etkisi olacağının altı çizildi. Dünya için bir şok etkisi olan şeytan kuyruklu yıldız, nesnesel ısıya neden oluyor. Patlamalarla atmosferde artan ısı alında havaları da etkilediği iddia ediliyor. "12P/Pons-Brooks" volkanik aktivite sergileyen, kriyovolkanik veya soğuk yanardağ kuyruklu yıldızı olarak da biliniyor. Görüntüsü volkandan çıkan bir ateş parçasıyla neredeyse aynı.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya erimiş kaya ve lav benzeri bir volkan püskürtmek yerine gaz ve buz karışımı püskürtmesinin etkileri ise bilim insanları tarafından araştırılıyor. Isısı artıkça içindeki basınçta artar bu da patlamaya neden olur. Patlamayı da atmosferdeki güneş ışınları neden olur. Basınç, nitrojen ve karbon monoksit patlayıp kalıntıları kabuğundaki büyük çatlaklardan dışarı fırlatana kadar artar.

ŞEYTAN KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN PATLAYACAK?

Şeytan kuyruklu yıldız, 2024 yılının Nisan ayında Dünya'ya en yakın konumunda yer alacak. ancak tam olarak Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek. En net ve parlak hali 2 Haziran 2024'te gece gökyüsünde gözlemlenecek.