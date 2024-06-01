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1 milyon dolarlık büyük vurgunda ilk savunma geldi! Aşkım Kapışmak'tan dikkat çeken sözler

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1 milyon dolarlık büyük vurgunda ilk savunma geldi! Aşkım Kapışmak&#039;tan dikkat çeken sözler
Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri

Yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yapan şebekeye yönelik Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı. Kapışmak ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı ve "Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım. Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. 

Sıfır risk yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık suçundan aralarında yazar Aşkım Kapışmak'ın da olduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Kapışmak'ın  "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği iddia edilmişti. 

Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan açıklama geldi. Kazancının kitaplarından ve konuşmalarından olduğunu belirterek gözaltının sahne aldığı bir organizasyondan kaynaklandığını savunan Kapışmak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

AŞKIM KAPIŞMAK'IN AÇIKLAMALARI

Öncelikle ailem ve avukatımla iletişime geçerek destek olan tüm dostlarıma, mesajlar ileten kıymetli okurlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yan yana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.

Gözaltındaki Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi - 1. Resim

Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.

Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime selamlarımı iletirim.

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