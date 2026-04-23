Gülistan Doku soruşturmasında, hakkında kırmızı bülten bulunan Umut Altaş’ın eski patronu çarpıcı iddialar ortaya attı. Altaş’ın gizli görüşmeler yaptığı ve “gizli tanık” olmak isteyip ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Gülistan Doku dosyasında yeni iddialar gündeme geldi. Yürütülen soruşturmada adı geçen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, ABD’ye giden Altaş’ın çalıştığı restoranın sahibi Rüstem Keskin, eski çalışanıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Keskin, Altaş’ın “inanılmaz dalgın” olduğunu belirterek uyuşturucu kullandığını düşündüğünü ve bu nedenle kendisini uyardığını söyledi.

Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken iddia: Umut Altaş, savcıyı arayıp gizli tanık olmak istedi

"SÜREKLİ TELEFONDAYDI"

Keskin ayrıca Altaş’ın iş yerinde dikkat çeken davranışlar sergilediğini öne sürdü. Altaş’ın sık sık ofise girip ışıkları kapatarak telefon görüşmeleri yaptığını ifade eden Keskin, “Sürekli Türkiye’den birileriyle konuşuyordu. Bana ailesiyle konuştuğunu söylüyordu” dedi.

Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken iddia: Umut Altaş, savcıyı arayıp gizli tanık olmak istedi

GİZLİ TANIK OLMAK İSTEDİ

İddialara göre Altaş, 8 ay önce Türkiye’deki savcılığı arayarak “gizli tanık olmak istediğini” iletti. Ancak dosyanın baş şüphelilerinden biri olması nedeniyle böyle bir usulün mümkün olmadığı kendisine bildirildi. Bu gelişmenin ardından Altaş’ın ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin Altaş’ın ABD’de kullandığı telefon numarasına ulaştığı, taraflar arasında görüntülü görüşme gerçekleştirildiği ve bu görüşmenin tutanaklara geçtiği belirtildi.

İDDİALARI REDDETMEDİ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise Altaş’ın, gizli tanık beyanlarında yer alan bazı iddiaları doğrudan reddetmemesi oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası