Gülistan Doku soruşturmasında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve kendisine dair sınırlı sayıda iz bulunan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında 13 şüphelinin gözaltına alınmasıyla dosya yeniden raftan inmişti.

'SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME'

Gözaltına alınan isimler arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel de yer almıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

17 NİSAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 Nisan’da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

"TALİMATI VALİ VERDİ"

Sonel’in tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu ifadesinde, Gülistan’ın SIM kartını Vali Sonel’in talimatıyla ihraç edilen polise verdiğini söylemişti.

Şükrü Eroğlu “Vali beyin talimatıyla Gökhan Ertok ile görüştüm. Vali bey bana aynı gün zarf içerisinde kayıp kız Gülistan Doku'nun SIM kartı olduğunu, son sinyalinin neresi olduğunu, içerisinde ne olduğuna bakması maksadıyla gönderdiğini söyledi. O da bana iki ayrı konum attı. Vali beyin ‘Gidin bir bakın şu konumlara' demesi üzerine iki ayrı günde gittim” demişti.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Soruşturmada bugüne kadar dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası