Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklama sonrası konuşan anne Bedriye Doku, “Adalete inanıyorum, müebbet ve idam verilsin” dedi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 10 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında son olarak, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

"MÜEBBET VE İDAM VERİLSİN"

Tutuklama sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Bedriye Doku, adalet çağrısında bulundu. Kızının Türkiye’nin bir evladı olduğunu söyleyen Doku, “Adalet yerini bulsun. Müebbet ve idam verilsin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin” ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN BİR MEZARI OLSUN"

Duygusal açıklamasında adalet sistemine güvendiğini vurgulayan Doku, kızının mezarının bile olmamasından duyduğu acıyı dile getirdi. Anne Doku, "Benim kızımın cenazesi zaten kalmadı. Kızımın kemikleri de inan ki yakılmış. Bu benim tahmindir. Benim kızımın bir mezarı olsun belki bir Fatiha okurum" ifadelerini kullandı.

