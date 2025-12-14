Manisa'da bir süredir kanserle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden bir diğer isim olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek ile Durbay'ın beraber eğlendiği görüntüler gündem oldu. CHP lideri Özgür Özel, Durbay için paylaştığı mesajda "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Ya sabır, bu nasıl bir sınav" ifadelerine yer verdi.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 Aralık'ta kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavisine yoğun bakımda devam edilen Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

37 yaşındaki Durbay’ın ölüm haberini vatandaşlar üzüntüyle karşıladı.

Gülşah Durbay

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

FERDİ ZEYREK DE HAZİRAN AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz haziran ayında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

ZEYREK İLE DURBAY'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER

Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile görüntüleri gündem oldu.

İki ismin konserde eğlendiği anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay

ÖZGÜR ÖZEL: YA SABIR, BU NASIL BİR SINAV?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabı üzerinden Durbay'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Özgür Özel ile Gülşah Durbay

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…

Haberle İlgili Daha Fazlası