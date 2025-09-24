Gürsel Tekin'den Sözcü Gazetesi ve Halk TV'ye sert tepki: Yalan haber yapıyorsunuz, bari gelip sorunuzu sorun!

CHP'de kurultay ve rüşvet davalarının gölgesinde hareketli günler yaşanıyor...

Bugün İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını istedi. YSK Başkanı Ahmet Yener ise olağanüstü toplantının ardından açıklama yaparak "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir" dedi.

Bu kararla kongre devam etti.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul Başkanı olan Gürsel Tekin ise CHP İl Başkanlığında kameralar karşısında geçerek süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TEDBİR KALKTIĞI GÜN BİZ BIRAKIRIZ"

Yargı kararıyla göreve getirildiğini hatırlatan Tekin, "Biz göreve getirilince mi aklınıza yargı geldi? Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. O gün arkadaşlarımızı güllerle karşılarız burada. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz. Yalan haberlerle bizi hedef alıyorlar. Bu meselenin çözülmesini biz de istiyoruz. Ama bugünler geçince ailemize laf edenleri asla unutmayacağım...

"YALAN HABER YAPIYORSUNUZ, BARİ GELİP SORUNUZU SORUN"

Bu sabah yine bir yalan haber yapılmış... "Gürsel Tekin oy kullanamayacak..." diye. Yahu arkadaş delege değilim ki. Neden bu yalan haberleri yapıyorsunuz? Burada mı onlar? Ya Sözcü Gazetesi, Halk TV haber yapıyorsunuz bari gelip sorunuzu sorun! Unutmayın gün gelir, devran döner.

"KONGRE TARTIŞMASINA GİRMEYECEĞİM"

Kongre tartışmasının içine girmiyorum ve hiç girmedim. Yargının alacağı her türlü karar tabi ki bizi bağlayacaktır. Bugün yapılan kongreyle ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun.

Siyasi hayatımda farklı adımlarım olmayacak ama farklı söylemlerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine uygun, tarihine uygun ve aynı zaman fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz"