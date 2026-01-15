SDG’ye Halep’te büyük darbe vuran Baggara Aşireti’nin lideri Yusuf Arbaş “SDG içerisinde çok adamımız var. Terör örgütüne ilk darbeyi bunlar vurdu. Halep bir provaydı. SDG, Fırat’ın batısını boşaltmazsa büyük harekât için biz hazırız. Binlerce yıllık ata toprağını nereden geldiği belirsiz teröristlere hediye edecek hâlimiz yok” dedi

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG’yi Halep’ten söküp atan Suriye ordusu, yeni hedef olarak Rakka-Tabka aksına yöneldi. Suriye yönetiminin, Fırat’ın batısını boşaltması için SDG’ye tanıdığı süre bugün doluyor.

Ellerin tetikte olduğu bölgede Baggara Aşireti’nin lideri Yusuf Arbaş ile görüştük. Halep zaferinde büyük rol oynayan, SDG içerisine sızdırdığı adamları ile terör örgütünü çökerten Arbaş, PKK’ya Halep’te vurulan darbenin Rakka, Deyrizor ve Haseke için bir prova olduğunu söyledi. 1,5 milyon üyeli bir aşiretin liderliğini yapan Arbaş, bölgede terör işgalinin bitmesine sayılı günler kaldığını vurguluyor.

“Aşiretler olarak biz her açıdan hazırız” diyen Arbaş’ın sorularımız karşısında yaptığı açıklamalar şöyle:

Halep zaferinde Baggara aşiretinin üyeleri özel bir misyon üstlendi. İçeriye 300 kişi sızdırdık. Şeyh Maksud-Eşrefiye operasyonu başlayınca harekete geçin talimatı verdik. Zafere giden süreçte bu durum önemli rol oynadı. Terör örgütüne ilk darbeyi SDG içerisindeki bizim adamlarımız vurdu.

Baggara Aşireti’nin lideri Yusuf Arbaş “Operasyona hazırız” mesajı verdi.

TOPRAKLARIMIZI VERMEYİZ

Bu bir provaydı. Bizim Fırat’ın batısında kendi üyelerimiz yanında tüm aşiretlerle de bağımız var. Hiç kimse binlerce yıllık ata toprağını nereden geldiği belirsiz teröristlere hediye etmez. Biz de etmeyeceğiz. Şu an aşiretlerin tamamı Şam’ın yanında.

ABDİ RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Ferhat Abdi Şahin ve Kandil ilk silahlar patladığında başlarına neyin geleceğini biliyor. Bu sebeple bana ve diğer aşiret reislerine 50 bin dolar aylık, petrolden günlük 200 varil ve kendi bölgelerimizin yöneticisi olma gibi rüşvet teklifinde bulundular. Açık bir biçimde halkına ihanet et, zengin ol, diyorlar. Onurumuz satılık değil.

ABD GERÇEKLERİ GÖRDÜ

Rakka, Deyrizor ve Haseke’de hiçbir Arap PKK-SDG safında kalmayacak. Bunun garantisini verebilirim. Elbette onlar da bunu biliyor. Ancak aşiret üyeleri olmadan zaten yok hükmünde oldukları için bu durumu bilerek son ana kadar şanslarını zorlayacaklar. Medyada 50 bin-100 bin PKK/SDG militanı var gibi haberler yapılıyor. Tamamı yalan. 10 bin bile savaşçıları yok. Son dönem ABD’liler de PKK/SDG işinin aldatmaca ve zaman kaybı olduğunu gördü. Son yedi aydır maaşlarını kestiler. Bunun için İsrail şu an devreye girdi.

BÜYÜK OPERASYON KAPIDA

Tel Temir, Amude, Kamışlı’da Kürtler çoğunluk ama Rakka ve Deyrizor’da Kürt yok. Kürtler neden böyle bir durumda Kürtlerin hegemonyasını kabul etsin? Ama onların da namus, can, akıl mal emniyeti yok. İnançlarına hakaret ediliyor. Din ve fikir olarak bizimle birlikte oralarda yaşayan Kürt kardeşlerimiz. PKK’nın herhangi bir ideolojik, etnik zemini yok. Büyük operasyon başladığında birkaç ilçede sıkışacaklar.

SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ

En azından 100 bin kişilik ordumuz var. Elimizde 32 bin kilometrekare var diyemeyecekler. Her hâlükârda bu sürecin sonunda kazanan Türkmen, Arap, Kürt Suriyeliler olacak. Şam’la koordinasyon hâlindeyiz ve devletimizin bekası için üzerimize düşen görevi ifa edeceğiz.

SUÇLULAR PKK’YA SIĞINIYOR

Öte yandan Şam hükûmetinin askerî bölge ilan ettiği Deir Hafir, Meskene, Tabka’dan PKK-SDG militanlarına bölgeyi terketmeleri için verdiği süre bugün doluyor. Şam’da konuştuğumuz yetkili “Şu an Halep dâhil birçok belde bu işgal hatlarından kalkan kamikaze dronelerle vuruluyor. Halep’ten çıkan çok sayıda Suriyeli olmayan PKK mensubu, eski rejim döneminin aranan suçluları da o bölgelerde saklanıyor. Temas hatlarına yoğun tahkimat ve takviye militan, silah yığıyorlar. Aşama aşama bu tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız” bilgisini paylaştı.

