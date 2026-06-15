Hastanede kimyasal madde paniği! 9 kişi etkilendi
Bolu'daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tuvalet ve banyo temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden, aralarında hasta ve personelin de bulunduğu 9 kişi etkilendi.
- Temizlik çalışmaları esnasında kullanılan kimyasal maddelerden dolayı koku oluştu.
- İlk belirlemelere göre 9 kişi, aralarında hastane personeli ve hastaların da bulunduğu, kimyasal maddelerden etkilendi.
- 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- Etkilenen vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.
- Bir kısım hasta ve personel, tedbir amacıyla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu sabah saat 11.00 sıralarında Karacasu beldesinde yer alan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tuvalet ve banyolarda temizlik çalışmaları yapıldığı esnada kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle koku oluştu.
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9 KİŞİ ETKİLENDİ
Yayılan kokudan ve kimyasallardan ilk belirlemelere göre, aralarında hastane personeli ve hastaların da bulunduğu 9 kişi etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede hastaneye ulaşan ekipler, kimyasal maddeden etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı.
Maddeden etkilenen şahısların bir kısmı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, bazı hasta ve personeller ise ambulanslarla tedbir amacıyla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.
Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.